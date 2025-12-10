Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может быть готова провести выборы в течение 60-90 дней, если будет обеспечена безопасность

Об этом сообщает "CNN", передает RegioNews.

Он выступил с таким заявлением на фоне критики со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, утверждающего, что Зеленский якобы использует войну для сохранения власти. Зеленский подчеркнул, что безопасность во время ракетных обстрелов является ключевым вопросом и попросил международную поддержку для обеспечения безопасного голосования.

Последние выборы в Украине состоялись в 2019 году: Зеленский победил на президентской гонке, а его партия "Слуга народа" получила абсолютное большинство в парламенте. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года выборы не проводились из-за военного положения. На его основе временно ограничено проведение выборов, чтобы страна могла противостоять угрозам и обеспечить безопасность граждан.

Подготовка к новым выборам усложняется из-за логистических и правовых проблем. По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев. Часть избирательной инфраструктуры повреждена, а почти миллион украинцев находится на передовой, что делает голосование без прекращения боевых действий практически невозможным.

Аналитики отмечают, что поспешное проведение выборов может привести к политической неопределенности, на которой выигрывает Россия. Общественные опросы показывают, что украинцы считают приоритетом завершение войны и восстановление безопасности, а выборы – только после окончания военного положения и обеспечения надлежащих условий голосования.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в Украине тему войны используют для того, чтобы не проводить выборы.