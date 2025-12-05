Изоляция населения: на оккупированной территории Запорожской области россияне глушат VPN

Иллюстративное фото

На оккупированных территориях перебои в работе VPN. Журналисты говорят, что россияне уже расширяют систему контроля над интернетом.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Жители оккупированного Мелитополя и юга Запорожской области это уже чувствуют. По данным журналистов, обновленные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), устанавливаемые на сетях операторов, теперь блокируют еще три популярных VPN-протокола – SOCKS5, VLESS и L2TP.

Посредством ТСПУ россияне могут вмешиваться в работу интернета на уровне пользователя: блокировать сайты, замедлять трафик или полностью выключать доступ по политическим причинам. Таким образом, система также может повредить сетевые настройки гаджета.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне обещают местным жителям программу по жилью. Однако не объявляют, где они возьмут это жилье. Учитывая, что строек нет, журналисты пришли к выводу, что кафиры планируют раздавать жилье уехавших из оккупации украинцев.