В Ровенской области взорвалось топливо: отец с сыном получили тяжелые ожоги

Инцидент произошел 10 декабря около 12:20 в Костопольской области. Там в селе Перетоки произошел взрыв

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранителям об этом сообщил свидетель. Как выяснилось, на территории 57-летнего мужчины загорелась металлическая бочка с дизельным топливом. В результате произошел взрыв, а помещение загорелось.

В результате взрыва два человека пострадали. Это сам 57-летний владелец и его 28-летний сын. Мужчины получили ожоги тела ориентировочно 70% и дыхательных путей. Их госпитализировали, медики борются за их жизнь.

"Работники ГСЧС ликвидировали пожар. Окончательную причину взрыва будут устанавливать специалисты по результатам назначенных экспертиз", - сообщили в полиции.

