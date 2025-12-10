16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 21:45

В Ровенской области взорвалось топливо: отец с сыном получили тяжелые ожоги

10 декабря 2025, 21:45
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел 10 декабря около 12:20 в Костопольской области. Там в селе Перетоки произошел взрыв

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранителям об этом сообщил свидетель. Как выяснилось, на территории 57-летнего мужчины загорелась металлическая бочка с дизельным топливом. В результате произошел взрыв, а помещение загорелось.

В результате взрыва два человека пострадали. Это сам 57-летний владелец и его 28-летний сын. Мужчины получили ожоги тела ориентировочно 70% и дыхательных путей. Их госпитализировали, медики борются за их жизнь.

"Работники ГСЧС ликвидировали пожар. Окончательную причину взрыва будут устанавливать специалисты по результатам назначенных экспертиз", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве в жилом комплексе "Софиевская Сфера" возник пожар в одной из квартир. На месте работали спасатели ГСЧС и медики.

