10 декабря 2025, 20:29

В Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку: что известно о состоянии пострадавшей

10 декабря 2025, 20:29
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Ребенок пострадал от нападения стаи домашних собак в селе Лопатин, ее состояние средней тяжести

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области, передает RegioNews.

В селе Лопатин Хмельницкого района Винницкой области 10 декабря стая собак напала на 11-летнюю девочку, когда она возвращалась домой от бабушки. Спасти ребенка удалось местному жителю, ставшему свидетелем инцидента.

Школьница получила множественные укусы головы, лица, туловища и конечностей. Ее прооперировали в детской областной больнице, где состояние оценивают как средней тяжести. Медики начали серию прививок от бешенства, а психологи оказывают помощь из-за сильного стресса, вызванного событием.

Полиция выяснила, что все животные были домашними, их владельцы установлены. Отделение полиции №2 Хмельницкого РПП начало уголовное производство по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), предусматривающее до двух лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая окружная прокуратура. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства нападения и проверяют условия содержания собак.

Ранее сообщалось о тревожном случае на Волыни, где бешеный бродячий кот поцарапал пятерых местных жителей, после чего в населенном пункте ввели 60-дневный карантин.

госпитализация Винницкая область нападение животные укусы ребенок девочка собаки
