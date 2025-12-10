Фото: ГСЧС Украины

Прибыл эвакуационный поезд из Донбасса, доставивший 12 жителей, среди которых семь человек с ограниченной мобильностью

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

На станции их встретили спасатели, медики, правоохранители и волонтеры, чтобы обеспечить безопасное прибытие и предоставить необходимую помощь.

Участники эвакуации получили поддержку по размещению вещей и организации дальнейшего транспорта. Кроме того, для них подготовили горячую еду, напитки и базовую медицинскую помощь.

Особое внимание уделялось психологической поддержке. Специалисты помогали людям справиться со стрессом и адаптироваться к новым условиям, что особенно важно для маломобильных жителей и пожилых людей.

Подобные эвакуационные рейсы будут продолжаться, чтобы обеспечить безопасное перемещение граждан из зон повышенного риска и оказать комплексную помощь всем нуждающимся.

Ранее сообщалось, в Мукачево прибыл очередной эвакуационный поезд из Днепропетровской области, который доставил 14 пассажиров, среди которых девять детей. Вместе с людьми прибыли и две собаки.