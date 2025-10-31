08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
07:39  31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 08:08

Враг обстрелял Запорожье и районы области: три погибших, 29 раненых

31 октября 2025, 08:08
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 673 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов три человека погибли, еще 29 получили ранения.

Поступило 191 сообщение о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Федоров добавил, что Запорожье получило 9 ракетных ударов. Войска РФ также совершили 4 авиационные атаки по Приморскому, Орехову, Новоуспеновке и Железнодорожному. Кроме того:

  • 410 беспилотников разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Успеновку и Малиновку.
  • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Малиновку, Успеновку и Преображенку.
  • 243 артиллерийских удара нанесены по Приморскому, Степному, Степногорскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Успеновке и Малиновке.

Напомним, ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилищному сектору и инфраструктуре города Сумы. По предварительной информации, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы погибшие Запорожье Запорожская область атака пострадавшие разрушения российская армия
Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
31 октября 2025, 07:42
За сутки ВСУ ликвидировали около 1000 оккупантов и уничтожили 39 артсистем
31 октября 2025, 07:28
За час – десять дронов: Россия ударила по Сумам, есть пострадавшие
31 октября 2025, 07:02
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях
31 октября 2025, 08:45
В Ровенской области двухлетний ребенок отравился угарным газом
31 октября 2025, 08:38
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 08:29
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
31 октября 2025, 08:24
В Киеве ликвидировали масштабный пожар в офисном здании на Соломенке
31 октября 2025, 08:12
Из-за российской атаки в Сумах пострадали 11 человек, среди них – четверо детей
31 октября 2025, 07:58
На Хмельнитчине в лобовом ДТП погибли оба водителя
31 октября 2025, 07:55
На Волыни ночью легковушка вылетела в кювет и перевернулась: двое пострадавших
31 октября 2025, 07:50
Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
31 октября 2025, 07:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Вадим Денисенко
Все блоги »