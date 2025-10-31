Враг обстрелял Запорожье и районы области: три погибших, 29 раненых
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 673 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов три человека погибли, еще 29 получили ранения.
Поступило 191 сообщение о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Федоров добавил, что Запорожье получило 9 ракетных ударов. Войска РФ также совершили 4 авиационные атаки по Приморскому, Орехову, Новоуспеновке и Железнодорожному. Кроме того:
- 410 беспилотников разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Успеновку и Малиновку.
- 7 обстрелов из РСЗО накрыли Степное, Малиновку, Успеновку и Преображенку.
- 243 артиллерийских удара нанесены по Приморскому, Степному, Степногорскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Успеновке и Малиновке.
Напомним, ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилищному сектору и инфраструктуре города Сумы. По предварительной информации, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.
