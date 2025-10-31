Российская атака на Сумы: пострадали 11 человек, среди них четверо детей

Фото: ГСЧС

Ночью 31 октября российская армия совершила серию ударов по жилому сектору и инфраструктуре города Сумы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания в девятиэтажный дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. Чрезвычайники спасли 12 жителей многоэтажки.

В частном секторе вспыхнули две постройки хозяйственного назначения, а взрывной волной был поврежден одноэтажный дом на пять квартир.

Наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Пожар потушили.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки травмированы 11 человек, среди них – четверо детей.

Напомним, ночью 31 октября россияне совершили массированную атаку на Сумы, запустив десять беспилотников в течение всего одного часа.