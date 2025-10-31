За сутки ВСУ ликвидировали около 1000 оккупантов и уничтожили 39 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 970 российских захватчиков, 5 танков, 5 бронемашин и 39 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 141 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составили:
Ранее стало известно, сколько войск РФ задействовало для окружения Покровской агломерации в Донецкой области. Речь идет об 11 тысячах военнослужащих.
