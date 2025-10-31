08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
31 октября 2025, 07:02

За час – десять дронов: Россия ударила по Сумам, есть пострадавшие

31 октября 2025, 07:02
Фото: Сумская ОВА
Ночью, 31 октября, российская армия совершила массированную атаку на Сумы, запустив десять беспилотников только один час

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, все удары были прицельно направлены по гражданской инфраструктуре.

В результате обстрела попадание в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города.

Двум пострадавшим – несовершеннолетней девушке и пожилой женщине – уже оказали медицинскую помощь на месте. Информация о возможных других раненых уточняется.

Местным жителям, чьи дома подверглись разрушениям, оказывают необходимую помощь. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях, ведь угроза повторных ударов сохраняется.

Напомним, накануне в Сумах один из ударных дронов попал в городе прямо среди бела дня, когда на улицах было много людей. По данным местных СМИ, вражеский беспилотник "Италмас" попал в заправку в Заречном районе. Четверо человек получили ранения, два автомобиля повреждены.

Сумы война атака российская армия пострадавшие разрушения
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
