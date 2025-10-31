За час – десять дронов: Россия ударила по Сумам, есть пострадавшие

Фото: Сумская ОВА

Ночью, 31 октября, российская армия совершила массированную атаку на Сумы, запустив десять беспилотников только один час

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, все удары были прицельно направлены по гражданской инфраструктуре.

В результате обстрела попадание в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города.

Двум пострадавшим – несовершеннолетней девушке и пожилой женщине – уже оказали медицинскую помощь на месте. Информация о возможных других раненых уточняется.

Местным жителям, чьи дома подверглись разрушениям, оказывают необходимую помощь. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях, ведь угроза повторных ударов сохраняется.

Напомним, накануне в Сумах один из ударных дронов попал в городе прямо среди бела дня, когда на улицах было много людей. По данным местных СМИ, вражеский беспилотник "Италмас" попал в заправку в Заречном районе. Четверо человек получили ранения, два автомобиля повреждены.