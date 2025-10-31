Ворог обстріляв Запоріжжя та райони області: три загиблих, 29 поранених
Впродовж доби минулої окупанти завдали 673 удари по 19 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, в результаті обстрілів три людини загинули, ще 29 отримали поранення.
Надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів.
Федоров додав, що Запоріжжя зазнало 9 ракетних ударів. Війська РФ також здійснили 4 авіаційні атаки по Приморському, Оріхову, Новоуспенівці та Залізничному. Окрім того:
- 410 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Успенівку та Малинівку.
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Малинівку, Успенівку та Преображенку.
- 243 артилерійських удари завдано по Приморському, Степовому, Степногірську, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Успенівці та Малинівці.
Нагадаємо, вночі 31 жовтня російська армія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки травмовані 11 людей, серед них – четверо дітей.
