Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
В ночь на 31 октября русские войска ударили по Днепру. Также под атакой врага также были Никопольский и Синельниковский районы
Об этом сообщил в.и.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
"Вечером и ночью враг атаковал Днепр. Возникли пожары. Огонь спасатели уже потушили", – говорится в сообщении.
В Синельниковском районе россияне атаковали в Шахтерское и Покровскую громаду. Применяли БПЛА. В результате атаки повреждена инфраструктура, загорелся частный дом.
На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганец, Покровская, Красногригорьевская громады. Оккупанты целили FPV-дронами, РСЗО "Град", артиллерией. Горел частный дом, возгорание ликвидировали.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Чиновник добавил, что силы ПВО сбили в области один беспилотник.
Фото – из Никопольщины.
Напомним, что очередная массированная российская атака на объекты энергетики Украины привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.