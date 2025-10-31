08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
07:39  31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
31 октября 2025, 07:42

Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах

31 октября 2025, 07:42
Читайте також українською мовою
Фото: Никопольщина/ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 31 октября русские войска ударили по Днепру. Также под атакой врага также были Никопольский и Синельниковский районы

Об этом сообщил в.и.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

"Вечером и ночью враг атаковал Днепр. Возникли пожары. Огонь спасатели уже потушили", – говорится в сообщении.

В Синельниковском районе россияне атаковали в Шахтерское и Покровскую громаду. Применяли БПЛА. В результате атаки повреждена инфраструктура, загорелся частный дом.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганец, Покровская, Красногригорьевская громады. Оккупанты целили FPV-дронами, РСЗО "Град", артиллерией. Горел частный дом, возгорание ликвидировали.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Чиновник добавил, что силы ПВО сбили в области один беспилотник.

Фото – из Никопольщины.

Последствия обстрелов в Днепропетровской области
Обстрелы на Днепропетровщине

Напомним, что очередная массированная российская атака на объекты энергетики Украины привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.

Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
