Фото: Никопольщина/ОВА

В ночь на 31 октября русские войска ударили по Днепру. Также под атакой врага также были Никопольский и Синельниковский районы

Об этом сообщил в.и.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

"Вечером и ночью враг атаковал Днепр. Возникли пожары. Огонь спасатели уже потушили", – говорится в сообщении.

В Синельниковском районе россияне атаковали в Шахтерское и Покровскую громаду. Применяли БПЛА. В результате атаки повреждена инфраструктура, загорелся частный дом.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганец, Покровская, Красногригорьевская громады. Оккупанты целили FPV-дронами, РСЗО "Град", артиллерией. Горел частный дом, возгорание ликвидировали.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Чиновник добавил, что силы ПВО сбили в области один беспилотник.

Фото – из Никопольщины.

Напомним, что очередная массированная российская атака на объекты энергетики Украины привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты.