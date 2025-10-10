08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
01:50  10 жовтня
Донька Олі Полякової зізналась, чи бачить майбутнє в Україні
10 жовтня 2025, 09:46

Кремль посилює мобілізацію на ТОТ Запоріжжя, – Андрющенко

10 жовтня 2025, 09:46
Фото: zoda.gov.ua
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області різко активізувалася рекрутингова кампанія для контрактної служби в армії РФ

Про це пише "Справжнє" із посиланням на керівника ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, передає RegioNews.

За його словами, такої масштабної активності на ТОТ Запорізької області не спостерігалося від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Андрющенко припустив, що Кремль дав нове мобілізаційне завдання, яке суттєво збільшило план набору особового складу.

"І це – пряма небезпека тим, хто в окупації. Реальна небезпека цього разу", – заявив Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни "промивають мізки" дітям у дитячих садочках. Замість зарядки та традиційних занять вони проводять пропагандистські уроки.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
