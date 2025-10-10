Кремль посилює мобілізацію на ТОТ Запоріжжя, – Андрющенко

Фото: zoda.gov.ua

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області різко активізувалася рекрутингова кампанія для контрактної служби в армії РФ

Про це пише "Справжнє" із посиланням на керівника ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, передає RegioNews.

За його словами, такої масштабної активності на ТОТ Запорізької області не спостерігалося від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Андрющенко припустив, що Кремль дав нове мобілізаційне завдання, яке суттєво збільшило план набору особового складу.

"І це – пряма небезпека тим, хто в окупації. Реальна небезпека цього разу", – заявив Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни "промивають мізки" дітям у дитячих садочках. Замість зарядки та традиційних занять вони проводять пропагандистські уроки.