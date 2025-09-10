16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 18:45

На оккупированной территории Запорожской области дошкольников учат "любить Россию"

10 сентября 2025, 18:45
Иллюстративное фото
Во временно оккупированном Мелитополе россияне "промывают мозги" детям в детских садах. Вместо зарядки и традиционных занятий они проводят пропагандистские уроки

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В детских садах временно оккупированного Мелитополя россияне запустили проект "Разговоры о важном". В рамках этого проекта детям от трех до семи лет пропагандисты рассказывают о "ценностях, культуре и истории, любви к России".

В виде игр воспитательницы будут рассказывать детям, "как нужно делать Россию". Теперь вместо основных занятий и чтения сказок дети будут получать пропагандистские лекции.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказывал, что на оккупированных территориях с 10 сентября россияне хотят объявлять "нелегальными мигрантами" украинцев, не оформивших российские паспорта. Таким людям угрожают депортацией из их же домов.

оккупация оккупанты Запорожская область
10 сентября 2025
