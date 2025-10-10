Фото: ГВА

В четверг, 9 октября, около 16:00 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской МВА, передает RegioNews.

Два вражеских снаряда попали в жилую многоэтажку. К счастью, обошлось без пострадавших.

На фото – последствия обстрела.

Также в МВА отметили, что в больницу обратился 65-летний мужчина, попавший под обстрел в Корабельном районе Херсона вчера около 14:30.

Медики диагностировали у пострадавшего взрывную травму и контузию. Мужчине оказали необходимую медпомощь.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 28 населенных пунктов Херсонской области. Один человек погиб, еще шесть – ранены.