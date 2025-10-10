Массированный обстрел Запорожья: россияне атаковали город ракетами, КАБами и дронами
Приблизительно с часу ночи 10 октября российская армия начала массированный обстрел Запорожья
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. В общей сложности по Запорожье россияне направили 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов.
Как отметил чиновник, благодаря ВСУ большая часть средств воздушного поражения не достигла города.
К сожалению, в результате атаки погиб семилетний мальчик. Еще четыре человека ранены, среди них родители погибшего ребенка. Медики борются за жизнь пострадавших.
Повреждена жилая инфраструктура: 12 многоэтажек и 8 частных домов.
Из-за обстрелов возникли сложности с поставкой газа. Сейчас давление в газовой сети уже стабилизировано.
Также частично ограничено движение через ДнепроГЭС – рассчитывают, что в течение 3-4 часов движение будет возобновлено. Специалисты работают на местах.
Напомним, из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.
Также экстренные отключения света введены в Киевской области.