Фото: ОВА

Приблизительно с часу ночи 10 октября российская армия начала массированный обстрел Запорожья

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. В общей сложности по Запорожье россияне направили 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов.

Как отметил чиновник, благодаря ВСУ большая часть средств воздушного поражения не достигла города.

К сожалению, в результате атаки погиб семилетний мальчик. Еще четыре человека ранены, среди них родители погибшего ребенка. Медики борются за жизнь пострадавших.

Повреждена жилая инфраструктура: 12 многоэтажек и 8 частных домов.

Из-за обстрелов возникли сложности с поставкой газа. Сейчас давление в газовой сети уже стабилизировано.

Также частично ограничено движение через ДнепроГЭС – рассчитывают, что в течение 3-4 часов движение будет возобновлено. Специалисты работают на местах.

Напомним, из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Также экстренные отключения света введены в Киевской области.