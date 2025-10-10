10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 09:02

Массированный обстрел Запорожья: россияне атаковали город ракетами, КАБами и дронами

10 октября 2025, 09:02
Фото: ОВА
Приблизительно с часу ночи 10 октября российская армия начала массированный обстрел Запорожья

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. В общей сложности по Запорожье россияне направили 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов.

Как отметил чиновник, благодаря ВСУ большая часть средств воздушного поражения не достигла города.

К сожалению, в результате атаки погиб семилетний мальчик. Еще четыре человека ранены, среди них родители погибшего ребенка. Медики борются за жизнь пострадавших.

Повреждена жилая инфраструктура: 12 многоэтажек и 8 частных домов.

Из-за обстрелов возникли сложности с поставкой газа. Сейчас давление в газовой сети уже стабилизировано.

Также частично ограничено движение через ДнепроГЭС – рассчитывают, что в течение 3-4 часов движение будет возобновлено. Специалисты работают на местах.

Напомним, из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Также экстренные отключения света введены в Киевской области.

война обстрелы Запорожье КАБ
