Ночная атака на Запорожье: погиб 7-летний мальчик

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 10 октября российские беспилотники нанесли по меньшей мере семь ударов по Запорожью, повлекшие повреждение частных домов и объектов инфраструктуры. В результате атаки погиб ребенок, а несколько человек получили травмы

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, из-за ночной атаки россиян в больнице умер 7-летний мальчик.

"Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", – отметил Федоров.

Четверо взрослых получили ранения, один из них, 45-летний мужчина, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним, в Украине ночью 10 октября дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал".

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение ночи несколько раз раздавались взрывы. Известно о 9 пострадавших. В столице частично перебои со светом и водоснабжением. Также есть изменения в работе метрополитена.