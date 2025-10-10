Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Було кілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю росіяни спрямували 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

Як зазначив посадовець, завдяки ЗСУ велика частина засобів повітряного ураження не досягла міста.

На жаль, внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик. Ще четверо людей поранені, серед них батьки загиблої дитини. Медики борються за життя постраждалих.

Пошкоджена житлову інфраструктуру: 12 багатоповерхівок і 8 приватних будинків.

Через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Наразі тиск у газовій мережі вже стабілізовано.

Також частково обмежений рух через ДніпроГЕС – розраховують, що протягом 3-4 годин рух буде відновлено. Фахівці працюють на місцях.

Нагадаємо, через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.

Також екстрені відключення світла введені на Київщині.