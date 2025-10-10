08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
01:50  10 жовтня
Донька Олі Полякової зізналась, чи бачить майбутнє в Україні
10 жовтня 2025, 09:02

Масований обстріл Запоріжжя: росіяни атакували місто ракетами, КАБами і дронами

10 жовтня 2025, 09:02
Фото: ОВА
Читайте также
Приблизно з першої ночі 10 жовтня російська армія розпочала масований обстріл Запоріжжя

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Було кілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю росіяни спрямували 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

Як зазначив посадовець, завдяки ЗСУ велика частина засобів повітряного ураження не досягла міста.

На жаль, внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик. Ще четверо людей поранені, серед них батьки загиблої дитини. Медики борються за життя постраждалих.

Пошкоджена житлову інфраструктуру: 12 багатоповерхівок і 8 приватних будинків.

Через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Наразі тиск у газовій мережі вже стабілізовано.

Також частково обмежений рух через ДніпроГЕС – розраховують, що протягом 3-4 годин рух буде відновлено. Фахівці працюють на місцях.

Нагадаємо, через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.

Також екстрені відключення світла введені на Київщині.

війна обстріли Запоріжжя КАБ
