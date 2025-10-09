Повторный обстрел на Черниговщине: повреждена техника пожарных

Фото: ГСЧС Черниговщины

В результате повторного российского обстрела была повреждена техника подразделения ГСЧС и пожарной команды в селе Жадово Новгород-Северского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Накануне вечером из-за падения российского БПЛА возник пожар в магазине, площадью около 120 кв.

Спасатели совместно с местной пожарной командой приступили к ликвидации последствий обстрела.

Во время проведения работ враг нанес повторный удар. К счастью, в этот момент пожарные находились в безопасном месте и не пострадали.

Напомним, ночью 8 октября российские войска нанесли удар беспилотниками по одному из сел Семеновской общины Новгород-Северского района. В результате атаки повреждены жилые дома, магазины, здание сельсовета и автомобиль.

Ранее сообщалось, что этой ночью РФ атаковала Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 70 из них - "шахеды". Силы ПВО обезвредили 87 дронов.