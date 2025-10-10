08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
01:50  10 октября
Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 07:06

Массированная атака на Киев: девять раненых, левый берег без света и воды

10 октября 2025, 07:06
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В результате массированной атаки на Киев пострадали девять человек, пятеро из них находятся в больницах

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Из-за ударов по критической инфраструктуре левый берег города остался без электроснабжения, есть проблемы с водоснабжением.

"По свету – сообщения из разных частей города о проблемах, все фиксируем. На левом берегу ситуация сложная. Так же фиксируем проблемы с водоснабжением", – сообщил заместитель председателя КГГА Тимур Ткаченко.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом – там горели квартиры на нескольких этажах, пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна десятиэтажки, сгорели автомобили во дворе.

В Деснянском обломки ракеты упали возле поликлиники, а в Подольском – на открытую территорию.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Ситуация сложная. Все необходимые службы вовлечены в ее преодоление", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине ночью 10 октября дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал".

Как известно, еще с вечера 9 октября российские войска приступили к новой волне атак по территории Украины. Под прицелом оказался Киев – в городе в течение ночи несколько раз раздавались взрывы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев вода обстрелы атака отключения света пострадавшие российская армия критическая инфраструктура
В Киеве обрушилась многоэтажка, поврежденная обстрелом несколько месяцев назад
09 октября 2025, 17:59
Стало известно, зачем РФ бьет по украинской железной дороге
09 октября 2025, 16:39
В Укрзализныце отреагировали на сообщение о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине
09 октября 2025, 14:11
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Российские обстрелы в Донецкой области: три человека погибли, 11 – ранены
10 октября 2025, 08:52
На Полтавщине из-за вражеской атаки поврежден энергообъект: часть области осталась без света
10 октября 2025, 08:46
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
10 октября 2025, 08:35
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 08:28
Экстренные отключения света на Киевщине: враг атаковал энергетическую инфраструктуру
10 октября 2025, 08:14
В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще шестеро ранены
10 октября 2025, 08:12
Сумщина, Полтавщина и Харьковщина – без света: введены аварийные отключения
10 октября 2025, 08:05
Вражеские удары по Черкасской области: в Каневе повреждена многоэтажка, перекрыто движение плотиной ГЭС
10 октября 2025, 07:59
Массированная атака на Киев: количество пострадавших увеличилось
10 октября 2025, 07:52
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами: били по энергетической инфраструктуре
10 октября 2025, 07:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »