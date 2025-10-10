Массированная атака на Киев: девять раненых, левый берег без света и воды

Фото: ГСЧС Киева

В результате массированной атаки на Киев пострадали девять человек, пятеро из них находятся в больницах

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Из-за ударов по критической инфраструктуре левый берег города остался без электроснабжения, есть проблемы с водоснабжением.

"По свету – сообщения из разных частей города о проблемах, все фиксируем. На левом берегу ситуация сложная. Так же фиксируем проблемы с водоснабжением", – сообщил заместитель председателя КГГА Тимур Ткаченко.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом – там горели квартиры на нескольких этажах, пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна десятиэтажки, сгорели автомобили во дворе.

В Деснянском обломки ракеты упали возле поликлиники, а в Подольском – на открытую территорию.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Ситуация сложная. Все необходимые службы вовлечены в ее преодоление", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине ночью 10 октября дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения российских аэробалистических ракет типа "Кинжал".

Как известно, еще с вечера 9 октября российские войска приступили к новой волне атак по территории Украины. Под прицелом оказался Киев – в городе в течение ночи несколько раз раздавались взрывы.