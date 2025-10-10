Нічна атака на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 10 жовтня російські безпілотники здійснили щонайменше сім ударів по Запоріжжю, спричинивши пошкодження приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Внаслідок атаки загинула дитина, а кілька людей зазнали травм

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, через нічну атаку росіян у лікарні помер 7-річний хлопчик.

"Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття рідним і близьким", – зазначив Федоров.

Четверо дорослих отримали поранення, один із них, 45-річний чоловік, доправлений до лікарні у тяжкому стані.

Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження об'єктів газової інфраструктури. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, в Україні вночі 10 жовтня двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом ночі кілька разів лунали вибухи. Відомо про 9 постраждалих. У столиці частково перебої зі світлом та водопостачання. Також є зміни у роботі метрополітену.