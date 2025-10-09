Стало известно, зачем РФ бьет по украинской железной дороге

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне наносят удары по железной дороге, чтобы обрезать сообщение с Сумщиной и Черниговщиной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Перцовского.

"Враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности, Сумщиной и Черниговщиной. Ударяют с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные", – сообщил он.

Перцовский добавил, что пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона будут довезены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест российских ударов.

Напомним, Россия нанесла массированные удары по энергетике и железной дороге. В частности, под прицелом были Полтавская и Сумская области.