Комбинированный удар РФ по Запорожью: уже 42 пострадавших
До 42 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной комбинированной атаки российских войск по Запорожской области
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
"Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара", – отметил он, добавив, что все 42 пострадавших обратились за медицинской помощью.
Напомним, ночью и около пяти утра 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья.
Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, повреждены частные домовладения и другие объекты. В результате атаки без электроснабжения остались почти 9 тысяч абонентов города. Было известно о более чем двух десятках пострадавших.
