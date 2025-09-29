Комбинированный удар РФ по Запорожью: уже 42 пострадавших

Фото: ГСЧС Запорожье

До 42 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной комбинированной атаки российских войск по Запорожской области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара", – отметил он, добавив, что все 42 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Напомним, ночью и около пяти утра 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья.

Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, повреждены частные домовладения и другие объекты. В результате атаки без электроснабжения остались почти 9 тысяч абонентов города. Было известно о более чем двух десятках пострадавших.