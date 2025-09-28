12:24  28 сентября
Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка
11:29  28 сентября
В столице показали Институт кардиологии после удара РФ
09:33  28 сентября
В Киеве после ночной атаки на дорогах лежат обломки ракет
28 сентября 2025, 13:32

ЖК "Львовский" под Киевом: первые минуты после удара РФ – чудом выжили трое детей

28 сентября 2025, 13:32
Фото: ГСЧС Киевщины
В Петропавловской Борщаговке житель жилищного комплекса "Львовский" обнародовал кадры, снятые сразу после ночной атаки россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

В результате атаки верхний этаж дома был почти полностью разрушен.

В этот момент в здании трое детей – они чудом остались в живых.

Как известно, жилищный комплекс "Львовский" стал эпицентром трагедии в Борщаговской общине. Большие повреждения получили здания комплекса, что привело к ранению 17 человек.

Напомним, по обновленным данным, во время массированного обстрела Киевщины пострадал 31 человек, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что ночью 28 сентября российские войска нанесли мощный удар по Борщаговке – пригороду Киева. По словам очевидцев, после взрывов здесь возникли масштабные пожары, а одна из улиц почти полностью разрушена.

07 августа 2025
