Фото: ГСЧС Киевщины

В Петропавловской Борщаговке житель жилищного комплекса "Львовский" обнародовал кадры, снятые сразу после ночной атаки россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

В результате атаки верхний этаж дома был почти полностью разрушен.

В этот момент в здании трое детей – они чудом остались в живых.

Как известно, жилищный комплекс "Львовский" стал эпицентром трагедии в Борщаговской общине. Большие повреждения получили здания комплекса, что привело к ранению 17 человек.

Напомним, по обновленным данным, во время массированного обстрела Киевщины пострадал 31 человек, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что ночью 28 сентября российские войска нанесли мощный удар по Борщаговке – пригороду Киева. По словам очевидцев, после взрывов здесь возникли масштабные пожары, а одна из улиц почти полностью разрушена.