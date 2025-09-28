Ночной террор РФ в Киеве шокировал Европу: что говорят политики

Фото: МВД

В Европе политики и чиновники резко отреагировали на массированный обстрел Украины со стороны России в ночь на 28 сентября, в результате которого пострадало мирное население

Об этом пишет "Интерфакс Украина", передает RegioNews.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что атака, произошедшая после недели Генеральной Ассамблеи ООН, разоблачает фальшивые нарративы России и показывает миру настоящее лицо агрессора.

"Пора одобрить следующий пакет санкций ЕС и продолжать давить на военную машину России", - написал он.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал обстрел обдуманной эскалацией, направленной на террор гражданского населения и попытку скрыть стагнацию России на поле боя.

"Европа должна прекратить покупать российский газ и нефть, усилить всестороннее давление на Россию и предоставить Украине надежную противовоздушную оборону", – подчеркнул он.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс отметил : "Мир с Россией возможен только посредством усиления военной силы и давления".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отметил, что "Путин хочет террора, а не мира". Он добавил, что безопасность Европы решается в Украине, и пообещал продолжать отстаивать чешскую инициативу по боеприпасам, которая стала основой обороны Европы.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших, среди них – 12-летняя девочка.

Во время обстрела Киевщины пострадал 31 человек, в том числе трое детей. Российские войска нанесли мощный удар по Борщаговке – пригороду Киева. По словам очевидцев, после взрывов здесь возникли масштабные пожары, а одна из улиц почти полностью разрушена.

В общем силы ПВО сбили 611 воздушных целей. При этом зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, а обломки сбитых объектов упали на 25 локациях.