28 сентября 2025, 08:43

Атака на Запорожье: 21 раненый, двое в тяжелом состоянии

28 сентября 2025, 08:43
Фото: ГСЧС Запорожье
В результате утренних обстрелов Запорожья количество пострадавших возросло до 21 человека

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По данным ГСЧС, в результате удара по одному из адресов полностью разрушен частный жилой дом, взрывной волной повреждены соседние дома.

Кроме того, повреждено здание автозаправки и частично разрушено административное сооружение.

Количество пострадавших может возрасти – данные уточняются.

На местах обстрелов работают все экстренные службы.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атакует Украину дронами "Шахед". Одной из целей обстрела Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно известно о 6 пострадавших.

