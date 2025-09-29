Комбінований удар РФ по Запоріжжю: уже 42 постраждалих
До 42 людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної комбінованої атаки російських військ по Запорізькій області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару", – зазначив він, додавши, що усі 42 постраждалі звернулися по медичну допомогу.
Нагадаємо, вночі та близько п'ятої ранку 28 вересня російська армія завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя.
Одна з ракет влучила біля багатоповерхового будинку, пошкоджено приватні домоволодіння та інші об'єкти. Унаслідок атаки без електропостачання залишилися майже 9 тисяч абонентів міста. Було відомо про понад два десятка постраждалих.
