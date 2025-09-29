Во время обстрела Киева в укрытии умерла 52-летняя женщина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время массированной ночной атаки России на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибли пять человек, еще 23 киевлянина получили ранения

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, среди погибших – 12-летняя Александра, ученица седьмого класса одной из школ Соломенского района, а также пациенты и медики Института кардиологии.

Кроме того, в одном из укрытий умерла 52-летняя Илона Ревут. Как уточнили на платформе United24, сердце женщины остановилось из-за сильного стресса. Коллеги рассказали, что она вела активный образ жизни и не испытывала серьезных проблем со здоровьем, однако очень тяжело переносила обстрелы.

52-летняя Илона Ревут. Фото: Салон "Лонда"

Спасатели ГСЧС к вечеру завершили работы на всех локациях, пострадавших от атаки. Больше разрушений – в Соломенском районе: там повреждены 27 домов, из которых 9 – частные. В общей сложности по семи районам столицы выбито около тысячи окон.

В течение дня в Соломенском и Дарницком районах работали гуманитарные штабы, принявшие более 500 человек. В наиболее пострадавшем районе девять жителей временно отселили в общежитие.

Уже поступило 24 заявления на выплату пособия в 40 тысяч гривен, а также продолжается сбор заявлений на компенсацию 10 тысяч гривен по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам".





Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрелов был Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Было известно о 4 погибших.

В общей сложности силы ПВО сбили 611 воздушных целей. При этом зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, а обломки сбитых объектов упали на 25 локациях.