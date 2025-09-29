10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
08:16  29 сентября
В центре Львова подрались две днепрянки: полиция выясняет детали
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2025, 06:57

Во время обстрела Киева в укрытии умерла 52-летняя женщина

29 сентября 2025, 06:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время массированной ночной атаки России на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибли пять человек, еще 23 киевлянина получили ранения

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, среди погибших – 12-летняя Александра, ученица седьмого класса одной из школ Соломенского района, а также пациенты и медики Института кардиологии.

Кроме того, в одном из укрытий умерла 52-летняя Илона Ревут. Как уточнили на платформе United24, сердце женщины остановилось из-за сильного стресса. Коллеги рассказали, что она вела активный образ жизни и не испытывала серьезных проблем со здоровьем, однако очень тяжело переносила обстрелы.

52-летняя Илона Ревут. Фото: Салон "Лонда"

Спасатели ГСЧС к вечеру завершили работы на всех локациях, пострадавших от атаки. Больше разрушений – в Соломенском районе: там повреждены 27 домов, из которых 9 – частные. В общей сложности по семи районам столицы выбито около тысячи окон.

В течение дня в Соломенском и Дарницком районах работали гуманитарные штабы, принявшие более 500 человек. В наиболее пострадавшем районе девять жителей временно отселили в общежитие.

Уже поступило 24 заявления на выплату пособия в 40 тысяч гривен, а также продолжается сбор заявлений на компенсацию 10 тысяч гривен по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам".


Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрелов был Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Было известно о 4 погибших.

В общей сложности силы ПВО сбили 611 воздушных целей. При этом зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, а обломки сбитых объектов упали на 25 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев ребенок атака укрытия российская армия гражданские женщина стресс
Киев под обстрелами: реакция украинских знаменитостей в соцсетях
28 сентября 2025, 16:18
После обстрела Институт кардиологии в Киеве не прекратил работу – Минздрав
28 сентября 2025, 15:02
ЖК "Львовский" под Киевом: первые минуты после удара РФ – чудом выжили трое детей
28 сентября 2025, 13:32
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
29 сентября 2025, 10:10
Во время обстрела на Сумщине горели хозяйственные постройки: есть раненый
29 сентября 2025, 09:29
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
29 сентября 2025, 09:06
Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших снова выросло
29 сентября 2025, 08:35
В центре Львова подрались две днепрянки: полиция выясняет детали
29 сентября 2025, 08:16
Томагавки для Украины: США начали гибридную войну чужими руками
29 сентября 2025, 07:58
Драка со стрельбой во Львове: мужчина открыл огонь из травмата
29 сентября 2025, 07:45
Комбинированный удар РФ по Запорожью: уже 42 пострадавших
29 сентября 2025, 07:16
Дожди наступают: где в Украине следует ожидать осадков в начале недели
28 сентября 2025, 18:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »