Во время обстрела Киева в укрытии умерла 52-летняя женщина
Во время массированной ночной атаки России на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибли пять человек, еще 23 киевлянина получили ранения
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, среди погибших – 12-летняя Александра, ученица седьмого класса одной из школ Соломенского района, а также пациенты и медики Института кардиологии.
Кроме того, в одном из укрытий умерла 52-летняя Илона Ревут. Как уточнили на платформе United24, сердце женщины остановилось из-за сильного стресса. Коллеги рассказали, что она вела активный образ жизни и не испытывала серьезных проблем со здоровьем, однако очень тяжело переносила обстрелы.
Спасатели ГСЧС к вечеру завершили работы на всех локациях, пострадавших от атаки. Больше разрушений – в Соломенском районе: там повреждены 27 домов, из которых 9 – частные. В общей сложности по семи районам столицы выбито около тысячи окон.
В течение дня в Соломенском и Дарницком районах работали гуманитарные штабы, принявшие более 500 человек. В наиболее пострадавшем районе девять жителей временно отселили в общежитие.
Уже поступило 24 заявления на выплату пособия в 40 тысяч гривен, а также продолжается сбор заявлений на компенсацию 10 тысяч гривен по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам".
Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрелов был Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Было известно о 4 погибших.
В общей сложности силы ПВО сбили 611 воздушных целей. При этом зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, а обломки сбитых объектов упали на 25 локациях.