11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 14:05

Вражеский удар по Запорожью: трое погибших, десятки раненых, среди них – подросток

18 августа 2025, 14:05
Фото: Запорожская ОВА
В результате вражеской атаки по Запорожью погибли три человека, еще несколько десятков получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, сейчас под наблюдением медиков находятся 18 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями, в том числе 17-летний подросток. Часть пациентов – в операционных.

Всего на данный момент 23 пострадавших в результате удара получают помощь в медицинских учреждениях Запорожья.

Впрочем, раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в больницы. По данным медиков, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Часть из них после стабилизации состояния будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города.

Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере шесть человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Впоследствии в ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

Запорожье война атака погибшие раненые подросток больница российская армия
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
