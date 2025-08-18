Вражеский удар по Запорожью: трое погибших, десятки раненых, среди них – подросток

Фото: Запорожская ОВА

В результате вражеской атаки по Запорожью погибли три человека, еще несколько десятков получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, сейчас под наблюдением медиков находятся 18 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями, в том числе 17-летний подросток. Часть пациентов – в операционных.

Всего на данный момент 23 пострадавших в результате удара получают помощь в медицинских учреждениях Запорожья.

Впрочем, раненые в результате российского удара по областному центру продолжают обращаться в больницы. По данным медиков, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Часть из них после стабилизации состояния будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города.

Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере шесть человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Впоследствии в ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.