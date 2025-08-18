Ворожий удар по Запоріжжю: троє загиблих, десятки поранених, серед них – підліток

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю загинули троє людей, ще кілька десятків отримали поранення. Багато постраждалих перебувають у тяжкому стані

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, наразі під наглядом медиків перебувають 18 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, серед них – 17-річний підліток. Частина пацієнтів – в операційних.

Загалом на даний момент 23 особи, які постраждали внаслідок удару, отримують допомогу в медичних закладах Запоріжжя.

Утім, поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до лікарень. За даними медиків, усім постраждалим надають необхідну допомогу. Частина з них після стабілізації стану лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, о девʼятій ранку 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста.

Раніше повідомлялося, що постраждали щонайменше шестеро людей, двоє з них ушпиталені в тяжкому стані.

Згодом в ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.