17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 14:05

Ворожий удар по Запоріжжю: троє загиблих, десятки поранених, серед них – підліток

18 серпня 2025, 14:05
Фото: Запорізька ОВА
Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю загинули троє людей, ще кілька десятків отримали поранення. Багато постраждалих перебувають у тяжкому стані

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, наразі під наглядом медиків перебувають 18 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, серед них – 17-річний підліток. Частина пацієнтів – в операційних.

Загалом на даний момент 23 особи, які постраждали внаслідок удару, отримують допомогу в медичних закладах Запоріжжя.

Утім, поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до лікарень. За даними медиків, усім постраждалим надають необхідну допомогу. Частина з них після стабілізації стану лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, о девʼятій ранку 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста.

Раніше повідомлялося, що постраждали щонайменше шестеро людей, двоє з них ушпиталені в тяжкому стані.

Згодом в ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

Запоріжжя війна атака загиблі поранені підліток лікарня російська армія
