В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье продолжает увеличиваться
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Число пострадавших в результате утреннего удара по городу возросло до 17 человек.
В результате удара горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.
"Из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели вытащили человека с ожогами. Медики борются за его жизнь", – сообщил чиновник.
На местах работают правоохранители, спасатели, медики и коммунальные службы. Они помогают пострадавшим, ликвидируют пожары и последствия вражеской атаки.
Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города. Ранее сообщалось, что двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.