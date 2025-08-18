Фото: ОВА

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье продолжает увеличиваться

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Число пострадавших в результате утреннего удара по городу возросло до 17 человек.

В результате удара горели магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

"Из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели вытащили человека с ожогами. Медики борются за его жизнь", – сообщил чиновник.

На местах работают правоохранители, спасатели, медики и коммунальные службы. Они помогают пострадавшим, ликвидируют пожары и последствия вражеской атаки.

Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города. Ранее сообщалось, что двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.