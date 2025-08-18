08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
18 августа 2025, 09:53

Удар по Запорожью: количество раненых возросло (Обновлено)

18 августа 2025, 09:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
українською мовою
українською мовою

В результате утреннего удара по Запорожью пострадали по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже четыре раненых – увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью", – говорится в сообщении.

Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Обновлено в 10:00: Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья.

Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города.

