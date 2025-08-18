Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате утреннего удара по Запорожью пострадали по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже четыре раненых – увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью", – говорится в сообщении.

Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Обновлено в 10:00: Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья.

Напомним, в девять утра 18 августа военные РФ нанесли два удара по Запорожью. Россияне целились по критической инфраструктуре города.