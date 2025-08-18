Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 18 августа, в Харькове объявлен День траура в знак скорби по погибшими в результате утреннего российского обстрела. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов

Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает RegioNews.

"Пятеро погибших – среди них полуторагодовалая девочка. 20 человек ранены. Младшему всего шесть лет. Это последствия террористического удара по жилому дому", – отметил Терехов.

На зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой.

Также сегодня запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите и т.д.

Напомним, утром 18 августа оккупанты атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. Погибли пять человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших, среди них – полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.