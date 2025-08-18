11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 11:47

Дроновая атака по Харькову: под завалами нашли еще одно тело, погибших — 7

18 августа 2025, 11:47
Фото: ГСЧС Харьковщины
Число погибших в результате утреннего вражеского дронового удара по Индустриальному району Харькова возросло до семи

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, тело еще одной жертвы обнаружили среди завалов — ранее мэр сообщал о шести погибших.

До этого прокуратура сообщала о пяти погибших и по меньшей мере 30 пострадавших. В Харьковской ОВА отметили, что среди погибших есть двое детей, еще шесть малолетних получили ранения.

Как известно, в связи с трагедией в городе был объявлен День траура.

Напомним, утром 18 августа оккупанты атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Также известно, что среди жертв обстрела – полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.

