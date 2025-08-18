Фото: Граница.Медиа

В Сумах частично разрушен корпус университета после ночного обстрела беспилотниками, пострадавших нет

Об этом пишет "Граница.Медиа", передает RegioNews.

В Сумах ночью произошли обстрелы территории Сумского государственного университета с использованием российских беспилотников. В результате атаки частично разрушен один из корпусов учреждения, здание загорелось.

Корпус Сумского университета поврежден во время ночной атаки

Согласно информации администрации университета, люди не пострадали. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Видео материалы с места происшествия показывают значительные повреждения здания с высоты. Ведется оценка ущерба и планируется восстановление корпуса.

Пожар ликвидировали спасатели

Представители правоохранительных органов и спасательные службы продолжают работу на территории университета, обеспечивая безопасность и проверку объекта на наличие дополнительных угроз.

Ранее сообщалось, Сумская громада подверглась ночной атаке российских войск с использованием по меньшей мере четырех ударных беспилотников. В результате обстрела возник пожар.