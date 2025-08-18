Как выглядит Сумской государственный университет после ночной российской атаки беспилотниками
В Сумах частично разрушен корпус университета после ночного обстрела беспилотниками, пострадавших нет
Об этом пишет "Граница.Медиа", передает RegioNews.
В Сумах ночью произошли обстрелы территории Сумского государственного университета с использованием российских беспилотников. В результате атаки частично разрушен один из корпусов учреждения, здание загорелось.
Согласно информации администрации университета, люди не пострадали. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Видео материалы с места происшествия показывают значительные повреждения здания с высоты. Ведется оценка ущерба и планируется восстановление корпуса.
Представители правоохранительных органов и спасательные службы продолжают работу на территории университета, обеспечивая безопасность и проверку объекта на наличие дополнительных угроз.
Ранее сообщалось, Сумская громада подверглась ночной атаке российских войск с использованием по меньшей мере четырех ударных беспилотников. В результате обстрела возник пожар.