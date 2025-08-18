11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 13:07

Как выглядит Сумской государственный университет после ночной российской атаки беспилотниками

18 августа 2025, 13:07
Читайте також українською мовою
Фото: Граница.Медиа
Читайте також
українською мовою

В Сумах частично разрушен корпус университета после ночного обстрела беспилотниками, пострадавших нет

Об этом пишет "Граница.Медиа", передает RegioNews.

В Сумах ночью произошли обстрелы территории Сумского государственного университета с использованием российских беспилотников. В результате атаки частично разрушен один из корпусов учреждения, здание загорелось.

Корпус Сумского университета поврежден во время ночной атаки

Согласно информации администрации университета, люди не пострадали. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Видео материалы с места происшествия показывают значительные повреждения здания с высоты. Ведется оценка ущерба и планируется восстановление корпуса.

Пожар ликвидировали спасатели

Представители правоохранительных органов и спасательные службы продолжают работу на территории университета, обеспечивая безопасность и проверку объекта на наличие дополнительных угроз.

Ранее сообщалось, Сумская громада подверглась ночной атаке российских войск с использованием по меньшей мере четырех ударных беспилотников. В результате обстрела возник пожар.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел пожар Сумы вуз разрушения российская армия беспилотники СумГУ шахеды
Момент прицельного удара по жилому дому в Харькове попал на видео
18 августа 2025, 12:58
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа
18 августа 2025, 16:51
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 16:39
Шабунин о законопроекте №11228-1: "Индульгенцию будут выписывать опричники СБУ"
18 августа 2025, 16:04
В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:52
78-летняя женщина погибла под колесами поезда в Борисполе
18 августа 2025, 15:40
Четыре жителя Одессы организовали сеть магазинов с нелегальными табачными изделиями
18 августа 2025, 15:15
На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
18 августа 2025, 15:00
Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен
18 августа 2025, 14:50
Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45
Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева
18 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »