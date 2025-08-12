После удара по Запорожье три человека до сих пор в больницах, один — в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате авиационного удара, нанесенного врагом по Запорожью 10 августа, в больницах города остаются трое пострадавших

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"После последнего вражеского удара по Запорожью в больницах по состоянию на утро остаются трое пострадавших", — написал чиновник.

По его словам, один из раненых — 38-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в воскресенье, 10 августа, российские оккупанты нанесли авиационные удары по Запорожью. В частности, управляемая авиабомба попала по автовокзалу. Кроме того, из-за обстрелов пострадала клиника медицинского университета. Известно, что в результате атаки врага ранены 23 человека. Среди них четырехлетний мальчик, получивший контузию.

Впоследствии в ОВА показали последствия российской атаки. Оказалось, что главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью.