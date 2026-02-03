Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино

Фото из открытых источников

Украинский актер Павел Текучев рассказал, сколько действительно стоит создать качественный фильм в современных реалиях. Он подумал сколько может стоить украинское кино

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Павла Текучева, сейчас сделать "приличный полный метр" недешевое удовольствие. К примеру, он отметил, что бюджет популярного кино "Ты космос" составил 800 тысяч евро. Свежий фильм "Вечник", где снялся Павел Текучев, переплюнул эти цифры вдвое: около 2 миллионов долларов.

По словам актера, фильм финансировали из частных инвестиций, но не из государственного бюджета. По мнению артиста, это хорошо, потому что зрители не будут хейтить команду из-за денег налогоплательщиков. Кроме того, приоритетом Украины должна быть оборона

"Невозможно, когда у нас не хватает финансирования на армию, тратить средства на искусство", – говорит актер.

