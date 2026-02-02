20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 21:11

ПЦУ официально приступила к использованию Киево-Печерской лавры

02 февраля 2026, 21:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Первые корпуса Киево-Печерской лавры официально переданы в пользование Православной Церкви Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на замминистра культуры Ивана Вербицкого.

По его мнению, это важный шаг к полноценному функционированию монастыря и религиозной общины, закреплению ее служения в Лавре на основе прозрачных договоров с четко определенными правами и обязанностями, вниманием к сохранению памятников и сотрудничеству с заповедником.

"Указ Президента Украины и решение Совета национальной безопасности и обороны в 2022 году начали процесс переосмысления роли Лавры как религиозного центра и объекта мирового наследия. Государство провело проверку и выявило многочисленные нарушения условий пользования имуществом. Были разорваны договоры с религиозной организацией УПЦ (МП), деятельность представителей которой была также связана с распространением российских нарративов", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, в Лавре начала действовать община ПЦУ, в пользование которой сегодня официально переданы первые два корпуса (70 и 49) на территории Нижней лавры.

Напомним, в конце января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на украинскую столицу.

Киев Минкульт религия Киево-Печерская лавра пцу
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
