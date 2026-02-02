ПЦУ официально приступила к использованию Киево-Печерской лавры

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на замминистра культуры Ивана Вербицкого.

По его мнению, это важный шаг к полноценному функционированию монастыря и религиозной общины, закреплению ее служения в Лавре на основе прозрачных договоров с четко определенными правами и обязанностями, вниманием к сохранению памятников и сотрудничеству с заповедником.

"Указ Президента Украины и решение Совета национальной безопасности и обороны в 2022 году начали процесс переосмысления роли Лавры как религиозного центра и объекта мирового наследия. Государство провело проверку и выявило многочисленные нарушения условий пользования имуществом. Были разорваны договоры с религиозной организацией УПЦ (МП), деятельность представителей которой была также связана с распространением российских нарративов", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, в Лавре начала действовать община ПЦУ, в пользование которой сегодня официально переданы первые два корпуса (70 и 49) на территории Нижней лавры.

Напомним, в конце января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на украинскую столицу.