16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 15:59

На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины

02 февраля 2026, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Военнослужащие Мукачевского пограничного отряда задержали жителя Закарпатья, пытавшегося незаконно пересечь украинско-румынскую государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По словам пограничников, мужчина двигался в сторону реки Тиса, руслом которой лежит украинско-румынская граница.

Несмотря на стремительное течение и высокий уровень воды в реке, нарушитель был решительно настроен преодолеть преграду. Наряд задержал злоумышленника за 50 метров до государственной границы.

Впоследствии выяснилось, что мужчина находился в розыске за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование" и ч. 6 ст. 153 УК "Сексуальное насилие".

Как сообщалось, в Закарпатье задержан мужчина, который за $10 тысяч обещал переправить киевлянина через Тису. Злоумышленника задержали "на горячем". Ему грозит лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники граница Закарпатье изнасилование фото Тиса ГПСУ
Скрывала сексуальное насилие: на Закарпатье будут судить экс-директорку интерната
02 февраля 2026, 11:51
Смерть за рулем в Ужгороде: мужчина снес несколько автомобилей и влетел в аптеку
02 февраля 2026, 10:16
На Закарпатье 16-летнюю девушку изнасиловал отец подруги
01 февраля 2026, 15:55
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
02 февраля 2026, 16:48
Военнослужащий "потерялся" между частями: как избежать правовой ловушки
02 февраля 2026, 16:34
Познакомились онлайн: на Волыни мужчина изображал подростка и развращал 12-летнюю девочку
02 февраля 2026, 16:15
В Ровенской области директор колледжа с дочерью заработал миллионы на ухилянтах
02 февраля 2026, 15:45
Глава Нацполиции анонсировал создание в Украине реестра дронов. Почему это не поможет
02 февраля 2026, 15:38
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 15:19
ОРВИ на Днепропетровщине: более 10 тысяч больных, превышен эпидпорог в двух городах
02 февраля 2026, 14:46
Смерть ребенка в Буковинском интернате: медсестре сообщили о подозрении
02 февраля 2026, 14:28
Возле Покровска украинские дроны спасли военных от плена
02 февраля 2026, 14:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »