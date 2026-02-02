На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По словам пограничников, мужчина двигался в сторону реки Тиса, руслом которой лежит украинско-румынская граница.

Несмотря на стремительное течение и высокий уровень воды в реке, нарушитель был решительно настроен преодолеть преграду. Наряд задержал злоумышленника за 50 метров до государственной границы.

Впоследствии выяснилось, что мужчина находился в розыске за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование" и ч. 6 ст. 153 УК "Сексуальное насилие".

Как сообщалось, в Закарпатье задержан мужчина, который за $10 тысяч обещал переправить киевлянина через Тису. Злоумышленника задержали "на горячем". Ему грозит лишение свободы.