Зеленский продлил санкции против двух украинских олигархов

фото: Офис Президента Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную Facebook-страницу Зеленского.

"Сегодня подписал новые санкционные решения. Синхронизируем наши шаги с Великобританией и продлеваем санкции, в которых истек срок", – говорится в сообщении.

Во-первых, были продлены санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа.

Во-вторых, продлены санкции против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.

Напомним, осенью 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесмена и совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана. В настоящее время они находятся за пределами Украины.