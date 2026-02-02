20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 23:01

Зеленский продлил санкции против двух украинских олигархов

02 февраля 2026, 23:01
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения относительно Дмитрия Фирташа и Тараса Козака

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную Facebook-страницу Зеленского.

"Сегодня подписал новые санкционные решения. Синхронизируем наши шаги с Великобританией и продлеваем санкции, в которых истек срок", – говорится в сообщении.

Во-первых, были продлены санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа.

Во-вторых, продлены санкции против одного из ближайших соратников бывшего олигарха Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми связанных с ним компаний.

Напомним, осенью 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесмена и совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана. В настоящее время они находятся за пределами Украины.

