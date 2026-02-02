Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 3 февраля, в Украине удержатся очень сильные морозы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь ожидается -22...-28 градусов, на юго-западе, юге и юго-востоке будет -17...-22 градуса.

Завтра в течение дня будет -14...-20 градусов, на юге -4...-11 градусов, а в Закарпатье ожидается около "нуля".

"Антициклон организует сухую погоду – на карте внизу хорошо видно, как он затягивает холодину к нам прямо из Арктики, сейчас мы наблюдаем ультраполярное вторжение холода! Осадков в Украине во вторник не предполагается", – говорится в сообщении.

В Киеве в ближайшую ночь ожидается до -25 градусов, днем во вторник -12…-15 градусов. Без осадков.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко предупреждала, что в Украину идут морозы до -28 градусов. Похолодание началось в конце января.