16:48  02 февраля
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 15:19

Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля

02 февраля 2026, 15:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 3 февраля, в Украине удержатся очень сильные морозы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь ожидается -22...-28 градусов, на юго-западе, юге и юго-востоке будет -17...-22 градуса.

Завтра в течение дня будет -14...-20 градусов, на юге -4...-11 градусов, а в Закарпатье ожидается около "нуля".

"Антициклон организует сухую погоду – на карте внизу хорошо видно, как он затягивает холодину к нам прямо из Арктики, сейчас мы наблюдаем ультраполярное вторжение холода! Осадков в Украине во вторник не предполагается", – говорится в сообщении.

В Киеве в ближайшую ночь ожидается до -25 градусов, днем во вторник -12…-15 градусов. Без осадков.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко предупреждала, что в Украину идут морозы до -28 градусов. Похолодание началось в конце января.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз мороз зима похолодание
Морозы на Ровенщине: один человек погиб, двое пострадали
02 февраля 2026, 10:55
В Украину идут 20-градусные морозы
29 января 2026, 15:59
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
28 января 2026, 16:06
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Киеве отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие с утра
02 февраля 2026, 16:48
Военнослужащий "потерялся" между частями: как избежать правовой ловушки
02 февраля 2026, 16:34
Познакомились онлайн: на Волыни мужчина изображал подростка и развращал 12-летнюю девочку
02 февраля 2026, 16:15
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
02 февраля 2026, 15:59
В Ровенской области директор колледжа с дочерью заработал миллионы на ухилянтах
02 февраля 2026, 15:45
Глава Нацполиции анонсировал создание в Украине реестра дронов. Почему это не поможет
02 февраля 2026, 15:38
ОРВИ на Днепропетровщине: более 10 тысяч больных, превышен эпидпорог в двух городах
02 февраля 2026, 14:46
Смерть ребенка в Буковинском интернате: медсестре сообщили о подозрении
02 февраля 2026, 14:28
Возле Покровска украинские дроны спасли военных от плена
02 февраля 2026, 14:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »