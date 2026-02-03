20:57  02 февраля
03 февраля 2026, 01:55

"Когда у нас отхватали Крым": KHAYAT рассказал, как его пытались переманить в РФ

03 февраля 2026, 01:55
Фото из открытых источников
KHAYAT рассказал, как в начале его карьеры его пытались переманить в РФ. Тогда он получал предложение от российского продюсера

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Андрея, в 2019 году ему предлагал сотрудничать российский продюсер Макс Фадеев. Певец признался, что тогда это было не единственное предложение из РФ, и для него это было шоком.

"Была еще одна известная музыкальная продюсерша. Это официальное письмо с приглашением к сотрудничеству. Так обычно работают лейбли, когда "хантят" артистов. И я, конечно, присел. Потому что для парня из Знаменки, который до этого выступал только на университетской сцене, это было вау", - говорит певец.

Однако парень не согласился, потому что уже видел политическую ситуацию.

"Но я не дал этому затуманить разум. Это был уже период, когда у нас отхватали Крым, когда ситуация была достаточно острой. И я просто понял: даже если бы я хотел, это было бы невозможно. Мое творчество имеет смысл только здесь", - говорит Андрей.

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя. Полный список претендентов недавно уже известен. Среди них также есть и KHAYA.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
