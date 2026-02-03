"Когда у нас отхватали Крым": KHAYAT рассказал, как его пытались переманить в РФ

Фото из открытых источников

KHAYAT рассказал, как в начале его карьеры его пытались переманить в РФ. Тогда он получал предложение от российского продюсера

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Андрея, в 2019 году ему предлагал сотрудничать российский продюсер Макс Фадеев. Певец признался, что тогда это было не единственное предложение из РФ, и для него это было шоком.

"Была еще одна известная музыкальная продюсерша. Это официальное письмо с приглашением к сотрудничеству. Так обычно работают лейбли, когда "хантят" артистов. И я, конечно, присел. Потому что для парня из Знаменки, который до этого выступал только на университетской сцене, это было вау", - говорит певец.

Однако парень не согласился, потому что уже видел политическую ситуацию.

"Но я не дал этому затуманить разум. Это был уже период, когда у нас отхватали Крым, когда ситуация была достаточно острой. И я просто понял: даже если бы я хотел, это было бы невозможно. Мое творчество имеет смысл только здесь", - говорит Андрей.

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя. Полный список претендентов недавно уже известен. Среди них также есть и KHAYA.