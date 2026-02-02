В Полтавской области спасли редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины

фото: ГСЧС Полтавщины

В городе Кременчуг возле реки местный житель нашел примерзлую птицу. Это был белохвостый орлан, занесенный в Красную книгу Украины. Его забрали ГСЧС и передали ветврачам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Полтавщины.

Как отмечается, житель города нашел птицу, которая примерзла к ледяным заносам и не мог самостоятельно выбраться. Муж позвонил в ГСЧС.

Спасатели освободили птицу и отвезли в Центр спасения диких животных.

По словам главного ветврача Артура Шаблияна, птица оказалась белохвостым орланом. Этот вид занесен во все три издания Красной книги Украины.

Орлан-белохвост – птица ряда соколовидных семейства ястребовых. Называют его также орел-сыворотник, или сероватень. Один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии – размах крыльев достигает 2,5 м. Поселяется в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой. Гнезда устраивает на высоких деревьях, подальше от людей. В большинстве районов распространение редко.

