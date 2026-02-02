20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 22:24

В Полтавской области спасли редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины

02 февраля 2026, 22:24
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Полтавщины
Читайте також
українською мовою

В городе Кременчуг возле реки местный житель нашел примерзлую птицу. Это был белохвостый орлан, занесенный в Красную книгу Украины. Его забрали ГСЧС и передали ветврачам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Полтавщины.

Как отмечается, житель города нашел птицу, которая примерзла к ледяным заносам и не мог самостоятельно выбраться. Муж позвонил в ГСЧС.

Спасатели освободили птицу и отвезли в Центр спасения диких животных.

По словам главного ветврача Артура Шаблияна, птица оказалась белохвостым орланом. Этот вид занесен во все три издания Красной книги Украины.

Орлан-белохвост – птица ряда соколовидных семейства ястребовых. Называют его также орел-сыворотник, или сероватень. Один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии – размах крыльев достигает 2,5 м. Поселяется в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой. Гнезда устраивает на высоких деревьях, подальше от людей. В большинстве районов распространение редко.

Как сообщалось, на Полтавщине спасли собаку, к которой жестоко относился мужчина. Известно, что собаку сейчас изъяли у хозяина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область Кременчуг птица ГСЧС фото
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
30 января 2026, 15:10
На Полтавщине будут судить экс-правохранителя, который пьяным насмерть сбил двух 17-летних сестер
30 января 2026, 14:07
В Полтавской области раскрыта афера с квадрокоптерами для ВСУ на 2,6 млн грн
27 января 2026, 19:22
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Более миллиарда долларов: Украина за год экспортировала сотни тысяч тонн мяса
02 февраля 2026, 23:55
В Украине за три года построили около 120 гектаров теплиц: сколько рабочих мест создали
02 февраля 2026, 23:35
Зеленский продлил санкции против двух украинских олигархов
02 февраля 2026, 23:01
На Днепропетровщине жителей многоэтажки бьет током из-за затопленного подвала
02 февраля 2026, 22:50
Если бы итог войны было легко предсказать, войн не было бы вообще
02 февраля 2026, 21:37
ПЦУ официально приступила к использованию Киево-Печерской лавры
02 февраля 2026, 21:11
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
02 февраля 2026, 20:57
Укрпочта сменила логотип, заплатив 600 миллионов
02 февраля 2026, 20:37
Стало известно, сколько будут стоить выборы в Украине
02 февраля 2026, 20:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »