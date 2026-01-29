19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
17:35  29 января
В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
29 января 2026, 18:21

Круты остались одной из самых травматических вех национально-освободительной борьбы

29 января 2026, 18:21
Читайте також українською мовою
Помню, холодный пот меня покрывал, когда в школе пришлось изучать масакру Крут
Помню, холодный пот меня покрывал, когда в школе пришлось изучать масакру Крут
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Будучи сверстником тех героев, никак не мог понять, как можно такое трагическое для нации событие возвеличивать, еще и в честь малолетних павших назвать военный лицей.

Позже сюжет Крут оброс историческими разведками, которые я самостоятельно делал, чтобы хоть как-то оправдать черноту тех событий, их ненапрасность, их влиятельность на конечный результат. Которого не было.

Что бы ни писали новейшие историографы, какие бы данные они ни озвучивали, как бы они ни убеждали, что несовершеннолетние камикадзе сумели задержать большевиков на 4 дня, дав возможность кому-то что-то подписать – все равно Круты так и остались одной из самых травматичных вех национально-освободительных сражений.

Воспитывать молодое поколение на самопосвящении малолеток, на примере жертвенности с предопределенным результатом, на идее отбиваться от врага малыми детьми – не туда зовет, ох не туда.

История такая, какая есть. Но ее трактовка и выводы – на ответственности современников. Они не только могут, но и должны проставлять здоровые, а не приреченские, акценты в сюжете, который должен учить дорожить молодыми жизнями, рассчитывать свои силы, видеть картину и течение борьбы в более широкой перспективе, считать ценностью не смерть, а жизнь во зло врагам.

Пламенные публицисты любят называть Круты нашими Фермопилами. Греки героически защищали от персов этот узенький горный проход, из 300 спартанцев выжили 2 – но сюжет Фермопил заканчивается победно: через 3 дня греки пришли и сожгли весь флот врага к чертовой матери. Это финал.

Наши Круты должны изучаться, скорее, как национальная трагедия в черном иконостасе Некрокульта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Круты война Украина история история Украины
Российская армия потеряла за сутки в Украине более 800 военных
29 января 2026, 06:54
Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян
28 января 2026, 16:50
Зеленский об обстрелах РФ: "Ответ будет справедливым за каждый удар"
28 января 2026, 14:54
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Мэр Вознесенска задержан после ДТП со смертельным исходом в Кировоградской области
29 января 2026, 19:29
Графики отключения света 30 января: как будут действовать ограничения в пятницу
29 января 2026, 19:29
Эвакуационный поезд из Днепропетровской области прибыл в Мукачево: среди пассажиров 12 детей
29 января 2026, 19:24
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
29 января 2026, 19:10
В Ровно задержали 25-летнего нападающего, который тяжело травмировал мужчину в подъезде: розыски продолжались 5 месяцев
29 января 2026, 19:02
В результате атаки Днепропетровщины погибла женщина, 3 раненых: зафиксированы разрушения в 4 районах
29 января 2026, 18:49
В Харьковской области пенсионерка жила на деньги мертвого мужчины
29 января 2026, 18:45
В Харькове 53-летний водитель бетоносмесителя врезался в ВАЗ – пострадали три человека
29 января 2026, 18:22
В Винницкой области под льдом погиб 64-летний мужчина: с ним был 17-летний сын
29 января 2026, 18:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »