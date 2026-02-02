В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина

иллюстративное фото: из открытых источников

В связи с прибытием генсека НАТО Марка Рютте в Киев центр города завтра будет перекрыт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 3 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", – говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Киев в течение недели. Соответствующее заявление американский лидер сделал 29 января.