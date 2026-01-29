20:26  29 января
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
29 января 2026, 21:19

Пока в Давосе аплодировали "несокрушимости" Зеленского, в Украине в квартирах замерзали люди

29 января 2026, 21:19
И я вам сейчас расскажу о реальности, которую этим аплодисментам не показывают
И я вам сейчас расскажу о реальности, которую этим аплодисментам не показывают
иллюстративное фото: из открытых источников
Миллионы украинцев прямо сейчас сидят в квартирах без света. Без воды. Без отопления.

Очень удобно слушать обо всем этом из теплых домов, где не летают ракеты. А украинцы смотрят на это из промерзших квартир.

Нам нужно не аплодисменты! Нам нужны генераторы, топливо и еда! Потому что мы на грани!

И единственный сигнал, который мы сегодня должны подавать миру – SOS!

Спасите наших людей!

