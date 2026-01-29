Пока в Давосе аплодировали "несокрушимости" Зеленского, в Украине в квартирах замерзали люди

И я вам сейчас расскажу о реальности, которую этим аплодисментам не показывают

иллюстративное фото: из открытых источников

Миллионы украинцев прямо сейчас сидят в квартирах без света. Без воды. Без отопления. Очень удобно слушать обо всем этом из теплых домов, где не летают ракеты. А украинцы смотрят на это из промерзших квартир. Нам нужно не аплодисменты! Нам нужны генераторы, топливо и еда! Потому что мы на грани! И единственный сигнал, который мы сегодня должны подавать миру – SOS! Спасите наших людей!

