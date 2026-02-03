"К детям готов" повар Евгений Клопотенко рассказал, какие у него планы после женитьбы

Фото из открытых источников

Недавно Евгений Клопотенко женился на любимой Екатерине. Теперь он рассказал, какие у него планы на будущее

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Евгения Клопотенко, у него произошла любовь с первого взгляда. Он отметил, что сразу понял, что Екатерина является его человеком. Также он пошутил, что ему понравилось то, что она не мешает ему готовить.

При этом на вопрос о "свободных отношениях" Клопотенко ответил так:

"Мы с Екатериной живем вместе не так долго, только несколько месяцев. За это время нужно было определить очень много разных этапов. Что нравится мне, а что – ей, что нам важно. Я иногда хочу иметь время поехать куда-то, побыть наедине. У Екатерины есть свои желания. Мы работали над тем, чтобы построить эти желания. Поэтому наши отношения – это как наше построение". Обсуждаем то, как сделать так, чтобы всем было приятно", - говорит кулинар.

По его словам, у него за этот период не было другой женщины. При этом он заявил, что если Екатерине кто-то нравится, она может делать с этим захотящим человеком, а ему главное, чтобы всем было приятно.

Напомним, ранее кулинар говорил, что он не расстраивался бы, если бы его возлюбленная имела бы интим с кем-то другим. По его словам, у него другой взгляд на такие вещи.