02 февраля 2026, 23:55

Более миллиарда долларов: Украина за год экспортировала сотни тысяч тонн мяса

02 февраля 2026, 23:55
Фото из открытых источников
Украина за 2025 год экспортировала 458,1 тысяч тонн мяса птицы. Это на 1,8% меньше, если сравнивать с прошлым годом

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Экспортная выручка за год выросла на 13,7%. За экспорт мяса Украина заработала около 1149,1 миллиона. Из общего объема экспорта 18,4 тысяч тонн пришлись на готовые продукты из мяса птицы на сумму 58 миллионов.

"Рост общей выручки при уменьшении физических объемов экспорта свидетельствует о повышении экспортной стоимости продукции и благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в течение прошлого года", - говорят эксперты.

Среди самых крупных покупателей украинского мяса были такие страны: Нидерланды (17,4%), Саудовская Аравия (9,9%), Словакия (7,6%) и Великобритания (11,9%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
07 августа 2025
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
