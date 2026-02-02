Более миллиарда долларов: Украина за год экспортировала сотни тысяч тонн мяса

Фото из открытых источников

Украина за 2025 год экспортировала 458,1 тысяч тонн мяса птицы. Это на 1,8% меньше, если сравнивать с прошлым годом

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Экспортная выручка за год выросла на 13,7%. За экспорт мяса Украина заработала около 1149,1 миллиона. Из общего объема экспорта 18,4 тысяч тонн пришлись на готовые продукты из мяса птицы на сумму 58 миллионов.

"Рост общей выручки при уменьшении физических объемов экспорта свидетельствует о повышении экспортной стоимости продукции и благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в течение прошлого года", - говорят эксперты.

Среди самых крупных покупателей украинского мяса были такие страны: Нидерланды (17,4%), Саудовская Аравия (9,9%), Словакия (7,6%) и Великобритания (11,9%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).