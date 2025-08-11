Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло до 20
Аварийно-спасательные работы на месте массированного обстрела Запорожья завершены. Сейчас продолжаются восстановительные работы коммунальных служб, устраняющие последствия удара
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки пострадали не менее 20 человек.
По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, люди, которые находились рядом с автовокзалом в момент удара получили множественные миновзрывные травмы конечностей, головы, брюшной полости.
В результате обстрела также повреждены семь многоквартирных жилых домов и ряд нежилых помещений. В постройках выбиты окна, повреждены крыши.
Напомним, в воскресенье, 10 августа, Россия нанесла авиаудар по центральному автовокзалу Запорожья. Это произошло именно в час пик, когда люди возвращались домой.
Ранее, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой. Кроме того, российский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань.