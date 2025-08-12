фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 августа россияне атаковали Украину 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 4 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Ударными БПЛА атакована Сумщина и Донетчина, ракетами – Черниговщина.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА и трех ракет в семи локациях.

Напомним, россияне ночью 12 августа нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения. Очевидно, речь идет о Черниговщине.