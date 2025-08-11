19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
18:29  11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
14:49  11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 18:31

Главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью: в ОВА показали последствия российской атаки

11 августа 2025, 18:31
Читайте також українською мовою
Фото: zoda.gov.ua
Читайте також
українською мовою

По словам начальника автостанции Игоря Степановича, на вокзале во время атаки россиян было 11 человек. Среди них были четыре водителя и работники автостанции

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Начальник автостанции добавил, что находившихся в зале ожидания двух пассажиров вытащили из-под завалов. Кроме того, один из водителей был госпитализирован с ранением. При этом сам руководитель при атаке находился в служебном помещении.

"Очень сильно пострадал автотранспорт – и частный, и автотранспорт перевозчика. Здание автостанции разрушено на 70%", – говорит Игорь Степанович.

По данным Запорожской областной военной администрации, в результате российской атаки повреждены семь многоквартирных жилых домов в Коммунарском и Александровском районах города.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли авиационных ударов по Запорожью. В частности, управляемая авиабомба попала по автовокзалу. Кроме того, пострадала в результате обстрела клиника медицинского университета. Известно, что в результате атаки врага ранены более 20 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Запорожская область
Обстрелы Харьковщины отобрали жизнь у мужчины и ранили пятерых
11 августа 2025, 10:19
Россияне ударили FPV-дроном по частному дому на Запорожье: пострадала женщина
11 августа 2025, 09:23
Россияне ударили по громаде в Сумской области: в ГСЧС показали тушение пожара
11 августа 2025, 08:57
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Оккупанты принудительно вывезли в РФ 15 детей из Николаевской области
11 августа 2025, 21:15
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото с последствиями
11 августа 2025, 20:35
Россияне прорвали фронт в Донецкой области
11 августа 2025, 20:15
Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы
11 августа 2025, 20:00
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
11 августа 2025, 19:28
Поджигал квартиру и наблюдал: в Днепре произошел пожар, погибли люди
11 августа 2025, 19:27
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
11 августа 2025, 18:29
Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке
11 августа 2025, 17:44
В Запорожье авто застряло в реке
11 августа 2025, 17:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »