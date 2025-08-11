Фото: zoda.gov.ua

По словам начальника автостанции Игоря Степановича, на вокзале во время атаки россиян было 11 человек. Среди них были четыре водителя и работники автостанции

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Начальник автостанции добавил, что находившихся в зале ожидания двух пассажиров вытащили из-под завалов. Кроме того, один из водителей был госпитализирован с ранением. При этом сам руководитель при атаке находился в служебном помещении.

"Очень сильно пострадал автотранспорт – и частный, и автотранспорт перевозчика. Здание автостанции разрушено на 70%", – говорит Игорь Степанович.

По данным Запорожской областной военной администрации, в результате российской атаки повреждены семь многоквартирных жилых домов в Коммунарском и Александровском районах города.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли авиационных ударов по Запорожью. В частности, управляемая авиабомба попала по автовокзалу. Кроме того, пострадала в результате обстрела клиника медицинского университета. Известно, что в результате атаки врага ранены более 20 человек.